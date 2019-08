Paris: des émissaires de la FRMF ont rencontré Halilhodzic

Après le fiasco des Lions à la CAN 2019, les supporters marocains sont impatients de connaitre l’identité du successeur d’Hervé Renard. Plusieurs noms figurent dans la petite liste de la FRMF, mais celui qui revient le plus souvent est Vahid Halilhodzic.

Alors qu’il devrait quitter ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes dans les joueurs qui viennent en raison de ses problèmes avec le président du club français, le Bosnien pourrait débarquer au Maroc pour prendre les rênes de la sélection nationale.

C’est en effet ce qu’a annoncé le quotidien sportif L’Equipe dans son édition de ce jeudi. “L’insistance de la fédération marocaine pour faire de lui le successeur d’Hervé Renard au poste de sélectionneur n’y semble pas étrangère”, affirme le journal.

Et d’ajouter: “Il y a quelques jours, alors qu’un entraînement a été annulé à cause de fortes chaleurs, Halilhodzic s’est entretenu avec des émissaires marocains dans un hôtel parisien”.

La facture de l’ancien entraîneur du PSG et des Fennecs serait assez chère pour le Maroc. Le salaire de Vahid Halilhodžić est estimé à 150.000 euros par mois avec les Canaris (soit 70 millions de plus que Renard) et son contrat court jusqu’en 2020. Son licenciement est estimé à près de 4 millions d’euros.

Vahid Halilhodzic ne veut pas renoncer à son salaire et ses indemnisations, ce qui l’avait récemment poussé à nier tout contact avec la Fédération marocaine. Les deux parties essayent toujours de trouver un accord pour un divorce à l’amiable.

L’affaire est complexe. Le coach pourrait continuer l’aventure avec Nantes ou rebondir au Maroc. Tout dépend également de la FRMF. Va-t-elle se payer les services du Bosnien?

