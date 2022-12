Ozil sur la performance du Maroc : « Fier. Quelle équipe ! »

Les réactions se multiplient après l’exploit réalisé par le Maroc en accédant aux demi-finales de la Coupe du monde. Après Shakira et Elon Musk, c’est le tour désormais de l’ex-international allemand Mesut Ozil de réagir. Sur son compte Twitter, Ozil a écrit: « Fier. Quelle équipe ! Quelle réussite pour le continent africain et le monde musulman. C’est formidable de voir qu’un tel conte de fées est encore possible dans le football moderne – cela donnera à tant de gens tant de pouvoir et d’espoir.

Proud 🤲🏼 What a team! 🇲🇦❤️ What an achievement for the African continent & the Muslim world 🤲🏼 Great to see such a fairytale is still possible in modern football – this will give so many people so much power & hope ❤️❤️⚽ #Morocco #WorldCup #Qatar2022

— Mesut Özil (@M10) December 10, 2022