Özil quitte la sélection d’Allemagne à cause du “racisme”

Le joueur Mesut Özil a annoncé ce dimanche sa décision de quitter la Manschaft. Il a évoqué le “racisme” dont il a été victime après l’élimination de l’Allemagne au Mondial 2018.

“C’est avec un cœur lourd et suite à une longue réflexion que j’ai décidé de ne plus évoluer pour l’Allemagne, et ce, tant que je ressentirais du racisme et un manque de respect”, écrit le joueur sur son compte Twitter.

Critiqué pour une photo prise avec le président turc Tayyip Erdogan avant le Mondial, il a assuré que son geste n’était pas politique.

“Comme beaucoup de gens, mes racines représentent plus qu’un seul pays. J’ai grandi en Allemagne, mais mon histoire familiale a ses racines en Turquie. J’ai deux cœurs, un allemand et un turc”, a expliqué Özil.