Ouzzine: “aucun ministre n’a réalisé en 10 ans ce que j’ai fait!” (VIDEO)

Mohamed Ouzzine, membre du bureau politique du MP, a affirmé qu’aucun ministre n’a réalisé en dix ans ce qu’il a réussi, lui, en trois ans seulement à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une conférence de son parti, il a également abordé le scandale de la “karata” du Mondial des clubs tenu en 2014 au Maroc et qui l’avait éjecté du ministère.

«La «Karata» est un concept de la FIFA. A l’époque, je ne pouvais pas le dire parce que le Maroc, qui allait organiser la CAN 2015, avait finalement refusé de l’accueillir à cause du virus Ebola. La FIFA, de son côté, a toujours soutenu le Royaume», a-t-il précisé. Et d’ajouter qu’aujourd’hui, il peut enfin annoncer que les larges “karata” utilisées lors d’un match au complexe Moulay Abdellah de Rabat pour essorer la pelouse appartenaient à l’instance.

«Si j’avais inventé «la Karata», vous devriez me rendre hommage puisque je serai le premier marocain à avoir fait découvrir cet objet au monde entier», a souligné Ouzzine, non sans ironie.

N.M.