Oussama Idrissi: “Voici pourquoi j’ai choisi le Maroc”

Entre le Maroc et les Pays-Bas, Oussama Idrissi a finalement choisi les Lions de l’Atlas. Un choix qui n’a pas manqué d’irriter les dirigeants et les fans des Oranjes.

Et l’international marocain s’est expliqué sur son choix dans des déclarations accordées à la presse néerlandaise.

“Ce n’est pas seulement une décision du cœur, c’est un choix également rationnel. Ce n’est pas parce que je suis contre les Pays-Bas. Je suis né ici, j’ai grandi ici, mais j’avais un choix à faire. J’ai parlé à mes parents et finalement j’ai décidé de jouer pour les Lions de l’Atlas”, a affirmé l’ailier de 22 ans.

Et d’ajouter: “la FRMF était la première à m’avoir demandé si je voulais jouer pour le Maroc”, a-t-il expliqué.

Pour rappel, l’actuel joueur de l’AS Alkmaar a marqué 13 buts en 28 participations avec son club. Oussama Idrissi avait déjà joué pour les Oranjes dans les catégories (U16, U17, U18, U19, U20, U21).

Convoqué face au Cameroun pour le match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, Oussama Idrissi avait assuré qu’il se rendra au Maroc pour découvrir l’ambiance de la sélection nationale et faire connaissance avec le staff et les joueurs. Son choix est fait. Il pourrait donc disputer les prochains matchs des Lions de l’Atlas face au Malawi et à l’Argentine.

Pour sa part, Hervé Renard a félicité Oussama Idrissi pour son choix.”Ses qualités techniques et son professionnalisme seront un atout supplémentaire pour les lions de l’Atlas”, a-t-il souligné.

A.K.A.