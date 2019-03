Oussama Idrissi a encore frappé (VIDEO)

L’international marocain Oussama Idrissi continue d’impressionner aux Pays-Bas. L’attaquant d’Az Alkmaar a conduit les siens à la victoire face à Fortuna Sittard (4-2), en match comptant pour la 24e journée de l’Eredivisie.

Le jeune Lion de l’Atlas a marqué le 3e but d’Alkmaar à la 61e minute de jeu. Son club occupe actuellement le 4e rang du championnat avec 43 points.

Pour rappel, Oussama Idrissi a marqué 14 buts en 28 participations avec son club. Le joueur avait déjà joué pour les Oranjes dans les catégories (U16, U17, U18, U19, U20, U21).

Convoqué face au Cameroun pour le match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, Oussama Idrissi avait assuré qu’il se rendra au Maroc pour découvrir l’ambiance de la sélection nationale et faire connaissance avec le staff et les joueurs. Il finalement décidé de jouer pour les Lions de l’Atlas, au grand bonheur de Hervé Renard.

A.K.A.