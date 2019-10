Ounajem et Bencharki menacent de quitter le Zamalek

Le président du Zamalek Mortada Mansour a affirmé que les joueurs marocains Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem ont menacé de quitter le club égyptien s’ils n’obtiennent pas plus de temps de jeu.

Invité à une émission télévisée, le responsable a annoncé que les deux joueurs ont discuté avec l’entraîneur et exigent plus de temps de jeu.

«Ounajem et Bencharki ont assuré avoir rejoint le Zamalek pour remporter des titres et non pas pour des raisons financières. Ils ont menacé de quitter le club au cas où la situation ne change pas», a précisé Mansour.

Ounajem et Bencharki ne sont souvent pas titulaires et n’ont pas manqué de s’en plaindre. L’entraîneur du club égyptien, de son côté, a fait savoir qu’il n’est pas convaincu par leur niveau irrégulier, préférant les laisser sur le banc de touche.

S.L.