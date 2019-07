Ounajem est sur le point de signer avec ce club

Un Wydadi est convoité par le Zamalek. Il s’agit de Mohamed Ounajem qui aurait tapé dans l’œil des dirigeants du club cairote, qui souhaiteraient l’enrôler cet été.

Et ce n’est pas tout. Selon nos confrères d’El Botola, Ounajem aurait pris l’avion ce mardi vers l’Egypte pour négocier avec le club.

Selon la même source, le Zamalek aurait proposé un échange entre Ounajem et l’attaquant congolais, Kabongo Kasongo, plus un montant d’argent non divulgué pour l’instant.

Notons que les dirigeants du club égyptien, qui ne sont pas satisfaits des résultats de cette saison, veulent opérer un grand changement dans le vestiaire et donner un nouveau souffle à leur effectif.

Khalid Boutaïb devrait d’ailleurs prochainement quitter le club égyptien, en raison de ses mauvaises performances. Un autre Marocain a déjà quitté le club cairote. Il s’agit de Hamid Ahddad qui s’est engagé avec le Raja pour une durée d’un an sous forme de prêt.

Par ailleurs, le Zamalek a récemment recruté l’attaquant marocain Achraf Bencharki. Ce dernier a signé pour une durée de trois ans. Si ce transfert se concrétise, Ounajem côtoiera ainsi son ancien coéquipier au WAC.

