Ounahi et Aboukhlal décevants lors de Toulouse-OM

Marseille a battu dimanche Toulouse (3-2) en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les internationaux marocains Azeddine Ounahi et Zakaria Aboukhal étaient titulaires lors de cette rencontre mais n’ont pour une fois pas donné totale satisfaction.

Le premier cité semblait en manque de rythme et n’a pas été décisif lors de ses prises de balle. Il a été remplacé à la mi-temps. De son côté, Aboukhlal ne s’est montré dangereux qu’à une seule reprise, juste avant la mi-temps (44e). Son remplaçant Onaiwu a marqué 3 minutes après son entrée en jeu (87e). Pour info, Azeddine Ounahi et Zakaria Aboukhlal ont tous les deux reçus la note de 4/10 sur l’Equipe.

Grâce à cette victoire, l’OM revient à cinq points du leader, le PSG. En battant Toulouse à l’extérieur, Marseille signe son sixième succès consécutif hors de ses bases. Mbemba, Under et Tavares ont marqué pour l’OM, tandis que Dallinga et Onaiwu ont inscrit les buts de Toulouse.