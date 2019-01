Ouaddou s’en prend violemment à Kharja

Alors qu’il était sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2020 et sur les tablettes de grands clubs européens, le capitaine des Lions de l’Atlas a finalement décidé d’aller au Qatar. Le transfert a coûté 8 millions d’euros. Benatia va recevoir un salaire annuel de 5 millions d’euros.

Ce transfert a divisé les amoureux du ballon rond, et a fait parler une ancienne gloire du football marocain.

Abdessalam Ouaddou n’a toujours pas digéré le choix de Benatia et il est sûr et certain que c’est Houssine Kharja qui est derrière cette affaire. Fidèle à sa réputation, Ouaddou n’a pas mâché ses mots et a tiré à boulets rouges sur l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale. Voici le texte publié par Ouaddou.

K. Bhyer