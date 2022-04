Organisation de la CAN 2025: le Maroc va-t-il remplacer la Guinée ?

Récemment, plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le Maroc devrait organiser la Coupe d’Afrique 2025, en remplacement de la Guinée qui ne serait pas encore prête.

A ce propos, Fouzi Lekjaa a brisé le silence pour tirer les choses au clair. Invité à un space de Soccer 212 sur Twitter, le président de la Fédération royale marocaine de football a affirmé : «Nous ne pouvons pas parler d’une édition qui se tiendra dans trois ou quatre ans. On n’est pas encore qualifié à la prochaine CAN et on ignore encore les dates et les adversaires de ses éliminatoires. Il ne faut jamais brûler les étapes et brusquer les choses».

Lekjaa a indiqué, en parallèle, que la FRMF mettra tous les moyens nécessaires à disposition de la Côte d’Ivoire pour réussir l’organisation de la CAN 2023. «Après la fin de la prochaine édition, nous pourrons à ce moment-là étudier la possibilité de se porter candidat pour organiser une édition de la Coupe d’Afrique», a souligné le président.

