Organisation CAN 2025: en plus du Maroc et de l’Algérie, un autre pays se porte candidat

La Confédération africaine de football (CAF) a retiré à la Guinée l’organisation de la CAN 2005. Et après ce retrait, plusieurs pays ont manifesté leur désir de suppléer la Guinée et d’organiser la grand-messe footballistique continentale.

Parmi ces potentielles candidatures, le Sénégal a exprimé la sienne d’organiser la CAN 2005,par la voix du ministre sénégalais des Sports, Yankhoba Diatara. Celui-ci a affirme: « Nous avons contacté le président de la Fédération sénégalaise de football afin d’obtenir le cahier de charges et de procéder à l’analyse de la situation. Après cela, nous comptons présenter certaines observations aux plus hautes autorités du pays ».

Le ministre sénégalais des Sports a poursuivi: « Nous prendrons en considération la vision du Chef de l’Etat de faire bénéficier le Sénégal d’infrastructures sportives de niveau international, à même de permettre au pays d’accueillir des compétitions importantes ».

A noter que le Royaume a manifesté son désir d’organiser la CAN 2O25, avant que l’Algérie, le Nigeria et le Bénin n’expriment le même vœu, selon de nombreux médias continentaux et internationaux.

L.A.