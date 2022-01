Orange, sponsor officiel de la CAN, veut révéler les jeunes talents du foot marocain

Partenaire historique du football africain, Orange s’engage à nouveau pour faire vivre aux marocains une CAN mémorable. Dans ce sens, l’opérateur déploie un important dispositif pour permettre aux passionnés de football de partager une expérience inoubliable.

Pour vibrer au rythme de la compétition comme si on était au terrain, Orange propose la smart TV pour tous, la fibre Marocaine avec !

Orange Maroc complète aujourd’hui son expérience du très haut débit en devenant le premier opérateur à proposer à tous ses clients de la fibre optique, l’achat d’une smart TV de dernière génération à prix imbattable. Une offre accessible avec plusieurs modèles Smart TV Samsung et Xiaomi.

100% des boutiques Orange aux couleurs de la compétition et 100% des achats sont récompensées #CanRab7ouM3aOrange

Tout au long de la compétition, de nombreuses animations exclusives Orange seront également organisées pour illustrer les liens forts qui unissent les fans marocains de football et les équiper pour mieux vivre leur passion. Ainsi 100% des achats dans les boutiques de l’opérateur pourront repartir avec un souvenir spécial supporter (dans la limite des stocks disponibles).

Pour révéler les jeunes talents du foot Marocain, Orange Maroc lance une opération digitale de grande envergure

Orange invite les jeunes virtuoses du ballon rond âgés de 12-13 ans à poster leur vidéo de jonglage (d’une durée de 15 secs, accompagnés d’un tuteur) sur les réseaux sociaux en taguant @OrangeMaroc.

Les 36 vidéos ayant obtenu le plus de likes qualifieront leurs prodiges pour un grand tournoi prévu à Casablanca et qui sera supervisé par un jury d’experts reconnus.

L’équipe gagnante bénéficiera notamment d’un stage de football d’une semaine dans un club de football à Casablanca, pour que ces jeunes talents puissent poursuivre leur progression aux côtés d’éducateurs sportifs de renom.

Fidèle à sa démarche KhatwatKhir en faveur de l’inclusion numérique pour tous, la Fondation Orange s’engage à convertir chaque like reçu par un don de volume internet qui sera préchargé sur des tablettes au profit d’associations partenaires.

Partenaire majeur du football africain depuis 2008 et sponsor officiel de la CAN TotalEnergies 2021 Cameroun, Orange Maroc multiplie les initiatives afin de proposer aux amateurs du ballon rond des offres et des services innovants pour les rapprocher de leur passion au quotidien.