Opération chirurgicale réussie pour Mehdi Benatia

Sorti sur blessure mardi dernier lors du match ayant opposé Al Duhail à Al Sadd en Ligue des champions d’Asie, Mehdi Benatia s’est envolé pour la France pour y subir une opération chirurgicale.

Le Lion de l’Atlas s’est fait opérer du genou avec succès à Paris. Il devrait retourner à Doha dans les jours qui viennent. Il sera cependant absent pour une durée de quatre semaines.

Rappelons par ailleurs qu’après le départ d’Hervé Renard de la sélection marocaine, El Capitano a tenu à lui adresser un message.

“Coach, Simplement vous remercier pour ces 3 années passées ensemble. tTout n’a pas été facile durant cette période, mais nous avons atteint certains de nos objectifs. On méritait sûrement mieux et aurait pu faire mieux”, avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter: “Vous concernant, je ne retiendrai que du positif, un homme intègre avec des valeurs, un Monsieur! Pour l’avenir je vous souhaite le meilleur et pleins de bonnes choses dans vos projets. J’ai pas de doute qu’on aura l’occasion de se revoir en dehors des terrains et ce sera toujours avec un grand plaisir. Merci Coach”.

S.L.