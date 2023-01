Open d’Australie: Rafael Nadal éliminé dès le 2è tour (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagnol Rafael Nadal, tenant du titre mais victime de douleurs à la hanche, a été éliminé dès le deuxième tour de l’Open d’Australie par l’Américain Mackenzie McDonald (65e) 6-4, 6-4, 7-5, mercredi à Melbourne.

Dans le deuxième set, au bout d’une course, Nadal a soudain grimacé en se tenant la hanche gauche. Au changement de côté à 5-3 pour son adversaire, il a fait venir le physiothérapeute sur le court. Puis, il a quitté le court pour recevoir un traitement.

Refusant d’abandonner, le N.2 mondial a repris la partie mais il lui était devenu quasiment impossible de se déplacer. Dans le troisième set, il a remporté ses jeux de service jusqu’à ce qu’il concède un break pour permettre à McDonald de mener 6-5 et de servir pour le match.

Au premier tour contre le Britannique Jack Draper, le Majorquin a remporté son premier match de la saison, après deux défaites en United Cup début janvier. Depuis qu’il est arrivé sur le circuit professionnel en 2001, Nadal n’avait jusque-là abandonné que cinq fois en Grand Chelem, la dernière fois à Wimbledon l’an dernier.

Things you 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 want to see: Rafa Nadal pull up with an injury mid-match 😰💔#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/33pgD9mklZ

— Eurosport (@eurosport) January 18, 2023