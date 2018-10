On sait où et quand se jouera Maroc-Cameroun (Elim. CAN 2019)

Le match qui opposera le Maroc au Cameroun, pour le compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, aura lieu le vendredi 16 novembre, a annoncé ce mercredi la FRMF.

