On en sait un peu plus sur la blessure de Hamza Mendyl

Mercredi, l’international marocain Hamza Mendyl, qui évolue avec Schalke 04, est sorti sur blessure à la 90e minute de jeu contre le FC Cologne (1-1, 6-5 tab), en Coupe d’Allemagne. Une mauvaise nouvelle avant la rencontre qui opposera les Lions de l’Atlas au Cameroun, en vue des éliminatoires de la CAN 2019.

Le latéral gauche du Onze national souffre en effet d’une blessure à la cheville. C’est ce qu’a indiqué le club allemand, précisant que sa durée d’absence reste à déterminer et qu’il subira d’autres examens médicaux ce vendredi.

🤕 @HamzaMendyl27 sustained an ankle injury last weekend and the date of his return is unclear. He will undergo further tests tomorrow.

Get better soon 💪#s04 pic.twitter.com/dvmVzAAlmL

— FC Schalke 04 (@s04_en) November 1, 2018