On en sait plus sur l’état de santé de Yassine Bounou

Dr Abderrazak Hifti a donné des nouvelles sur l’état de santé de Yassine Bounou qui a été remplacé par Mounir Mohammedi quelques minutes seulement avant le coup d’envoi du match Maroc-Belgique.

Au micro d’Arryadia, le médecin de la sélection nationale a indiqué que le gardien de but a ressenti un vertige et en informé Walid Regragui, qui a décidé de le remplacer. «Yassine Bounou sera prêt et disponible pour le match face au Canada. Son état est actuellement stable», a rassuré Dr Hifti.

Pour rappel, la sélection marocaine de football a signé une victoire historique face à la Belgique par 2 buts à 0 (mi-temps 0-0), dimanche au stade Al Thumama à Doha, en match de la 2è journée du groupe F de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Abdelhamid Sabiri (73e) et Zakaria Aboukhlal (90+2e).

Pour cette deuxième sortie des Lions de l’Atlas au mondial qatari, le sélectionneur national Walid Regragui a aligné la même formation qui a tenu tête à la Croatie lors de la première journée (0-0), sauf Mounir Mohammedi dans les cages au lieu de Yassine Bounou.

H.M.