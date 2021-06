On en sait plus sur l’état de santé de Christian Eriksen qui s’est écroulé en plein match (VIDEO)

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen, victime d’un malaise à deux minutes de la fin de la première mi-temps ayant opposé ce samedi soir à Copenhague le Danemark et la Finlande, est réveillé et doit subir d’autres examens, a confirmé la Fédération danoise de football.

« Christian Eriksen est réveillé et doit subir d’autres examens au Rigshospitalet. Le match est temporairement reporté », explique la DBU dans un message sur Twitter.

Quelques minutes plus tôt, l’UEFA avait indiqué que « le joueur a été transféré à l’hôpital et a été stabilisé », ajoutant que de plus amples informations seront communiquées sous peu.

Eriksen (29 ans) s’est effondré sur la pelouse à la 43ème minute de la première partie de cette rencontre, qui s’est déroulée sur le terrain du Parken Stadium de Copenhague.

Il a été pris en charge en plein match par une équipe médicale qui a pratiqué un massage cardiaque, avant d’être emmené sur civière hors du terrain.

Les joueurs des deux équipes ont été quitté le terrain après une dizaine de minutes, le match s’étant arrêté à 0-0.

Pris de grosses frayeurs, les spectateurs semblent reprendre leurs esprits sur les gradins où ils clamaient haut et fort le nom d’Eriksen.

M.H.