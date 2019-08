On en sait plus sur les négociations entre la FRMF et Halilhodzic

Vahid Halilhodzic serait proche de succéder à Hervé Renard à la tête des Lions de l’Atlas. Les négociations entre le Franco-bosnien et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sont “toujours en cours”, et devront aboutir prochainement, rapporte le quotidien sportif L’Equipe.

Citant une source “proche du dossier”, le site sportif affirme que “les discussions se poursuivent sur deux axes principaux, le salaire et la composition du staff technique”.

“La FRMF devrait prendre sa décision dans le courant de la semaine prochaine”, poursuit L’Equipe, qui fait savoir que “le nouveau coach des Lions de l’Atlas devrait signer un contrat de deux ans”.

Par ailleurs, on apprend que le salaire mensuel de Halilhodzic serait légèrement supérieur à celui que touchait le “sorcier blanc”. “Son salaire devrait s’entendre autour de 1,5 M€ (15 millions de dirhams) par an, hors primes et avantages”, précise L’Equipe.

Notons que le quotidien sportif a annoncé, jeudi dernier, que des émissaires de la FRMF avaient rencontré Vahid dans un hôtel parisien.

A.K.A.