On en sait plus sur le décès de la légende Diego Maradona

Le légendaire joueur de football argentin Diego Maradona est décédé, ce mercredi, des suites d’un arrêt cardiaque dans sa maison de Tigre, ont rapporté plusieurs médias argentins.

Selon Clarín et La Nación, Maradona qui avait fêté ses 60 ans à la fin du mois d’octobre a succombé à un arrêt cardiaque dans sa maison de Tigre, où il vivait depuis une récente opération à la tête, une information confirmée également par son porte-parole.

Dans les années 1980 et 1990, Diego Maradona a régné sur le football mondial, participant notamment à la victoire de son Argentine à la Coupe du monde 1986 puis à la finale perdue contre l’Allemagne de l’ouest quatre ans plus tard. Au même moment, en club, il a remporté plusieurs trophées avec le FC Barcelone et surtout avec Naples, qu’il a conduit au titre de champion d’Italie à deux reprises, en 1987 et en 1990.

Surnommé le Pibe de Oro (ou gosse en or), Diego Maradona avait aussi, au terme de sa carrière de joueur, embrassé la carrière d’entraîneur, avec des résultats contrastés. Il avait notamment conduit l’Albiceleste (le surnom de l’équipe nationale argentine) en quart de finale de la Coupe du monde 2010, subissant un lourd revers contre l’Allemagne (4-0).

M.S. (avec MAP)