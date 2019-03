On en sait plus sur la blessure de Hakim Ziyech

Un match crucial attend l’Ajax Amsterdam avant de croiser la Juve en quarts de finale de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Hakim Ziyech affrontent dimanche 31 décembre le leader du championnat, le PSV Eindhoven.

L’Ajax peut compter sur l’international marocain qui s’est remis de sa blessure, rapporte le Telegraph. Et d’ajouter que le joueur a participé à l’entraînement de l’équipe vendredi et devra être prêt pour ce choc important dans la course vers le titre de l’Eredivisie. 2e avec 62 points, l’Ajax doit s’imposer pour réduire l’écart avec le PSV, premier avec 67 pts.

Notons que Hakim Ziyech s’était blessé lors de la rencontre de l’Ajax contre l’AZ Alkmaar, le 17 mars. Il avait manqué les deux rencontres de l’équipe nationale contre le Malawi (0-0), et face à l’Argentine à Tanger (0-1).

N.K