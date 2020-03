On connaît les nouvelles dates des JO de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), reportés en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), sont reprogrammés à partir du 23 juillet 2021, ont annoncé lundi les organisateurs, soit quasiment un an jour pour jour après la date initialement prévue.

Cette décision intervient moins d’une semaine après que les organisateurs et le Comité international olympique (CIO) ont annoncé le report historique des JO, à la suite d’inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d’athlètes et de fédérations sportives nationales en raison de la crise sanitaire mondiale. Selon l’agence de presse japonaise Kyodo News, le CIO a tranché, en accord avec toutes les parties concernées, dont notamment le comité d’organisation japonais, fixant la date des Jeux du 23 juillet au 08 août 2021, ajoutant que cette décision a été prise ce lundi à l’issue de la Commission exécutive du CIO.

S.L. (avec MAP)