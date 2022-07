On connaît le nouvel entraîneur du HUSA

L’entraîneur brésilien Marcos Pakita s’est engagé pour deux ans avec le Hassania Union Sport d’Agadir (HUSA), en remplacement de Abdelahdi Sektioui, a annoncé jeudi le Club sur son site officiel.

Marcos Pakita, 65 ans, a entrainé plusieurs clubs, notamment Flamengo et Fluminense (Brésil), Al-Shabab (Émirats arabes unis), Al-Hilal (Arabie Saoudite), Al-Gharafa et Al-Rayyan (Qatar), Al Muharraq (Bahrain) et Zamalek (Égypte), a précisé la Gazelle du Souss.

Il possède également de l’expérience au niveau des sélections nationales avec l’Arabie Saoudite, la Libye et le Brésil (-17 ans et 20 ans).

Pakita a remporté cinq titres avec Al-Hilal, quatre titres avec Al-Gharafa, et un titre avec Chabab Riadhi Belouizdad d’Algérie, Al-Rayyan et Al Muharraq. Il a également remporté deux Coupes du monde avec l’équipe Brésilienne de – 17 ans et 20 ans.

HUSA a occupé la 12ème place au classement général de la Botola Pro D1 « Inwi » de football de la saison sportive 2021-2022, avec 34 points.

S.L. (avec MAP)