On connaît le lieu de la Supercoupe d’Espagne (PHOTO)

L’Arabie Saoudite va accueillir la Supercoupe d’Espagne durant le mois de janvier 2023. Le tournoi, prévu entre le 11 et le 15 janvier prochain, aura lieu à Ryad.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Real Betis et le Valencia CF vont s’affronter lors de cette édition 2022-2023. La 41e édition du tournoi se jouera entre le premier et le deuxième de La Liga, le FCB et le Real, et les finalistes de la Copa del Rey, le Real Betis et Valence.

La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a indiqué via son compte Twitter que les matchs de demi-finales se joueront les 11 et 12 janvier, alors que la finale aura lieu le 15 du même mois au King Fahd Stadium.

A.O.