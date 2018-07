On connaît l’affiche de la première demi-finale du Mondial 2018

Plus tard dans la journée, la Belgique s’est imposée face au Brésil (2-1). A la 13e minute de jeu, le milieu défensif Fernandinho marque contre son camp et offre l’avantage aux Belges.

