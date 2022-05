On connaît la date, l’heure et le lieu de la finale de la Coupe du Trône

La finale de la Coupe du Trône de football (saison 2019-2020), qui opposera l’Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) au Moghreb Athletic Tetouan (MAT) sera disputée le samedi 14 mai à 16h00, au Grand Stade d’Agadir, annonce, ce mardi soir, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

L’AS FAR s’était imposée, en demi-finales, face au Raja de Beni Mellal (1-0) au grand stade d’Agadir, alors que le MAT avait battu le Wydad Athletic Club (WAC) aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongation) au Grand stade de Marrakech.

DM