On connaît la date du derby Raja-Wydad

La Ligue nationale de football professionnel a dévoilé ce mardi le programme des 21ème et 22ème journées de la Botola.

D’après le calendrier, le derby opposant le Raja de Casablanca au Wydad de Casablanca aura lieu le mercredi 5 avril à partir de 22h au complexe Mohammed V. Le WAC est 2ème du classement du championnat avec 42 points tandis que le RCA est 4ème avec 33 points.

Les matchs de la 21ème journée sont prévus dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi (2, 3, 4, 5 et 6 avril). Ceux de la 22ème journée auront lieu vendredi, samedi et dimanche (7, 8 et 9 avril).

H.M