On connaît désormais l’affiche du 2e quart de finale du Mondial 2018

Mathias Jorgensen a ouvert le score pour les Danois à la 1ère minute de jeu, avant que Mario Mandžukić n’égalise pour les Croates quelques minutes plus tard (4e). Le score n’a pas bougé en seconde mi-temps et les deux équipes n’ont pu se départager au terme de la prolongation.

Plus tard dans la journée, la Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale après s’être imposée face au Danemark (1-1, 3-2 tab). Une qualification obtenue également grâce aux tirs au but.

A la 11e minute de jeu, le défenseur russe Sergueï Ignachevitch marque contre son camp et donne l’avantage aux Espagnols. Quelques minutes avant la fin de la première période (41′), Artyom Dziouba transforme un penalty et offre l’égalisation au pays hôte.