On a enfin compris pourquoi Ronaldo a quitté le Real 

Mais aucune explication n’a été donnée par l’ex-star du Real. Ses coéquipiers et les sources proches du club ont entretenu le mystère. Et le magazine France Football avait révélé les “coulisses de ce transfert”. Ce n’est pas Ronaldo qui quitte le Real, mais bien le Real qui se sépare de sa star qui n’est plus appréciée par tous les Merengue”, avait assuré France Football.

Plus précisément: le président du Real n’a pas aimé que Ronaldo remette en question son futur dans le club juste après la finale de la Champions League remportée par le Real. CR7 a toujours réclamé que son contrat soit revalorisé, en se comparant à des joueurs comme Messi ou Neymar. Mais Florentino Perez n’a vraiment pas aimé le timing choisi.

Une version qui trouve tout son sens dans les récentes déclarations de l’ancien directeur sportif du Real Madrid, Predrag Mijatovic. Interrogé par A Bola, Mijatovic a lui aussi affirmé que les rapportes entre Ronaldo son ancien président au Real étaient très tendus.

“Je ne pense pas que tout cela est le résultat d’une décision prise à chaud. La décision a été murement réfléchie et on peut parler de la fin d’un cycle. C’est surement à cause des relations entre Cristiano et le président que c’est finalement arrivé. Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé, mais je n’ai aucun doute, c’était assez tendu entre les deux, ils avaient une relation assez compliquée”, a expliqué Pedja Mijatovic. Le fait que Zidane, qui a toujours protégé Ronaldo en le considérant comme un joueur hors normes, annonce son départ, a laissé Ronaldo sans protecteur devant son président. Son départ est donc finalement assez logique. Et c’est tant mieux pour la Juventus.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus a fait trembler la planète football. Dans un communiqué, le Real Madrid avait indiqué qu’il avait répondu “à la volonté et à la demande exprimée par le joueur”.