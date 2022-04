OM: Nasser Larguet jette l’éponge

L’Olympique de Marseille a annoncé lundi la démission de Nasser Larguet de son poste de directeur du centre de formation pour « raisons personnelles ».

Nommé en juillet 2019, en provenance de Caen, le franco-marocain avait remplacé par intérim André Villas Boas après sa démission en mars 2021.

Il avait notamment lancé le jeune Bamba Dieng durant ses six matchs à la tête de l’équipe première.

« L’Olympique de Marseille respecte cette décision et tiens à remercier Nasser pour sa contribution durant près de trois années auprès des jeunes du centre de formation mais aussi de l’équipe professionnelle », a fait savoir le club.

Nasser Larguet a dirigé plusieurs centres de formation en France et au Maroc et a contribué à la formation de plusieurs joueurs européens et africains.

S.L. (avec MAP)