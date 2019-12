Olympique Lyonnais: un partenariat avec l’Académie Mohammed VI

Le club de football français l’Olympique Lyonnais a annoncé, mardi, avoir noué un partenariat avec l’Académie Mohammed VI de Football, dans le domaine de la formation.

«L’Olympique Lyonnais poursuit son développement international et officialise une coopération technique de 3 ans avec l’Académie Mohammed VI de Football (AMF) », a indiqué l’OL sur son site internet.

“L’AMF est le premier centre de formation du Maroc destiné aux jeunes âgés de 13 à 18 ans. Forte d’un premier cycle qui a permis l’éclosion de plusieurs jeunes talents au niveau professionnel, l’Académie Mohammed IV de Football a choisi de formaliser une collaboration avec l’OL afin de poursuivre le développement de son modèle de formation qui vise à apporter à chaque joueur un cursus, « sport – études », empreint des valeurs de travail, d’exemplarité et d’excellence”, a souligné le club français dans un communiqué.

“Ce partenariat sera source de nombreuses synergies techniques entre les cadres des deux académies dans les domaines de la méthodologie, la performance et la détection », précise l’OL qui souligne que ce partenariat démontre « la reconnaissance à l’international du savoir-faire de l’Olympique Lyonnais en termes de formation », et vient renforcer la stratégie du club à l’international, aux côtés de partenariats établis sur le long terme au Liban, au Vietnam, en Corée du Sud, au Sénégal, en Chine et au Brésil.

«2019 est une année symbolique puisque l’Académie Mohammed VI de Football vient de fêter ces 10 ans d’existence. Nous sommes honorés de cette coopération qui va nous permettre d’enrichir notre modèle de formation», a déclaré Hicham El Mahi, Secrétaire général de l’Académie Mohammed VI de Football.

“C’est pour l’Olympique Lyonnais un réel plaisir de partager notre savoir-faire et de construire aujourd’hui une nouvelle étape de notre développement international avec l’Académie Mohammed VI de Football. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de partager notre philosophie d’entraînement et de jeu avec les éducateurs. Nous allons travailler ensemble autour des valeurs d’excellence portées par nos deux académies”, s’est félicité, de son côté, Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais.

Récemment, l’Olympique Lyonnais et le Fath Union Sport (FUS) de Rabat avaient officialisé un partenariat entre leurs académies pour trois saisons, axé sur la formation des jeunes.