Offre alléchante d’un club émirati pour Ayman El Hassouni

Ayman El Hassouni, maître à jouer du Wydad Casablanca (WAC) aurait reçu une offre très intéressante lors de ce mercato hivernal de la part du club émirati d’Al Jazira. D’après nos sources, le joueur réfléchit sérieusement à changer d’air et passer ainsi le cap d’autant plus qu’il a réussi à gagner plusieurs titres nationaux et continentaux avec les Rouges.

Said Naciri, président du Wydad Casablanca aurait informé le nouveau coach tunisien du Wydad, Mehdi Nafti de l’offre émiratie. Ce dernier aura le dernier mot dans cette affaire.

Rappelons que Hassouni (27 ans) est un pur produit de l’école du WAC puisqu’il a joué dans toutes les sections du club. Ses performances remarquables produites la saison dernière font l’objet de véritables sujets de discussions cet hiver dans les pays du Golfe. Affaire à suivre.