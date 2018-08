Officiel: Youssef En-Nesyri signe à Leganés

Auteur de 4 buts en 25 matchs, les performances exceptionnelles de l’international marocain au cours des derniers mois du championnat lui ont valu une place dans la sélection nationale lors de la Coupe du monde en Russie, où il a marqué un joli but contre l’Espagne, et ont attisé les convoitises de Leganés pour l’engager.

