Officiel: Youssef En-Nesyri rejoint le FC Séville

C’est officiel. L’international marocain Youssef En-Nesyri a signé pour le FC Séville. Le joueur s’est engagé avec le club andalou jusqu’en 2025.

L’annonce officielle a été faite par le club sur Twitter, soulignant que l’attaquant passera la visite médicale dans les prochaines heures avant la présentation officielle. Son transfert a coûté 20 millions d’euros.

Auteur de quatre but cette saison avec Leganés, En-Nesyri, 22 ans, est l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il a rejoint Leganés en provenance de Malaga en contrepartie de plus de cinq millions d’euros.

Rappelons que le FC Séville, quatrième au championnat espagnol avec 35 points, s’opposera samedi au Real Madrid.

N.M.