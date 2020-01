Officiel: voici le nouvel entraîneur du WAC (PHOTO)

Sébastien Desabre a repris les commandes du Wydad, en remplacement du serbe Zoran Manojlovic. Le WAC l’a annoncé ce mardi, précisant que l’entraîneur français a signé un contrat d’un an et demi avec le club.

Desabre a dirigé le Wydad lors de la première partie de la saison 2016-2017. Son bilan était satisfaisant avec un total de 8 victoires, 6 matchs nuls et une seule défaite.

Rappelons que le club casablancais avait convenu de se séparer à l’amiable avec l’entraîneur Zoran Manojlovic au terme d’une réunion entre le technicien et les membres du bureau dirigeant ce lundi.

Zoran Manojlovic a rejoint les Rouge et Blanc le 17 juillet 2019. Le Wydad est actuellement à la 1ère place du classement de la Botola avec 29 points (9 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Le club est à la seconde place du groupe C en Ligue de Champions avec six points (une victoire et trois nuls). L’élimination prématurée de la Coupe du Trône et de la Coupe Mohammed VI après la remontada du Raja a d’ailleurs poussé le bureau du WAC à mettre fin à cette collaboration.

