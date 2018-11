Officiel: Solari restera l’entraineur du Real Madrid

Depuis qu’il a pris la casquette d’entraineur, Santiago Solari a prouvé qu’il était capable de motiver ses troupes et a obtenu de bons résultats en championnat et en Champions League.

“Tout est en ordre. Le Real s’est occupé de son contrat et il n’y a aucun de problème”, a indiqué la fédération espagnole. Solari, ancien technicien de l’équipe réserve, ne pouvait pas rester intérimaire plus de 14 jours selon le règlement.