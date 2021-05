Officiel: Neymar prolonge avec le PSG (VIDEO)

Le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé, ce samedi, avoir prolongé son contrat avec Neymar Jr, mettant ainsi fin aux spéculations sur un éventuel retour du Brésilien au FC Barcelone.

Neymar est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2025. Il a par ailleurs fait part de sa joie de renouveler son bail au PSG. « C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici », a-t-il déclaré au site officiel du PSG.

M.F.