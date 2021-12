Officiel: Mehdi Benatia raccroche les crampons (PHOTO)

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, a annoncé officiellement avoir mis fin à sa carrière de footballeur professionnel à l’âge de 34 ans.

Sur son compte Instagram, Benatia a annoncé la fin de sa carrière, après 15 ans d’activité. « Après plus de 15 années de «bons et loyaux services», ayant joué les compétitions les plus prestigieuses, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Au travers de mon parcours j’ai rencontré des gens formidables qui m’ont permis de me construire. C’est pourquoi je tiens à rendre hommage à tous les clubs dans lesquels je suis passé: L’OM, Lorient, Tours, Clermont, l’Udinese, la Roma, le Bayern de Munich, la Juventus de Turin, Duhail et Karagumruk.

Ce métier m’a aussi permis de défendre et de représenter mon pays, le Maroc, avec qui j’ai vécu des moments inoubliables, les différentes CAN mais notamment la Coupe du monde 2018 ».

Et conclure : « On dit que la fin d’une chose est toujours le commencement d’une autre…. Alors je vous dis à bientôt avec toujours comme ligne directrice le travail et la passion ».

Notons que Belatia avait rejoint le club turc de Karagumuk l’été dernier, mais une blessure l’a éloigné des pelouses avant d’annoncer sa retraite.

M.F.