Officiel: le Maroc est qualifié à la CAN 2019

Les Iles Comores se sont imposées ce samedi 17 novembre face au Malawi sur le score de 2 à 1 lors du match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Les deux buts des Comores ont été inscrits par El Fardou Mohamed et Nacer Chamed, le premier à la 2ème minute de jeu et le second à la 70ème. Le but du Malawi a été marqué par Patrick Phiri à la 67ème minute.

Après ce résultat, les Lions de l’Atlas sont officiellement qualifiés à la CAN 2019 qui sera tenue au Cameroun. Après avoir battu, vendredi 16 novembre, les Lions indomptables sur le score de 2 à 0 au complexe Mohammed V de Casablanca, le Maroc est premier du groupe B avec 10 points, suivi du Cameroun, 8.

N.M.