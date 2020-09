Officiel: Luis Suarez rejoint l’Atletico Madrid

L’Atletico de Madrid a annoncé, mercredi soir, l’arrivée de l’attaquant uruguayen du FC Barcelone, Luis Suarez.

L’Atletico de Madrid et FC Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert de Luis Suarez au club de la capitale espagnole, indique Lors Colchoneros dans un communiqué. L’attaquant uruguayen, 33 ans, signera un contrat de deux ans avec l’équipe dirigée par Diego Simeone et remplacera Alvaro Morata qui s’est engagé avec la Juventus.

Luis Suarez quitte le Barça six ans plus tard avec une Ligue des champions, quatre titres de la Liga, quatre Coupes du Roi, deux supercoupes d’Espagne et une supercoupe d’Europe à son actif.

Il est le troisième meilleur buteur de l’histoire du club avec 198 buts, seulement dépassé par César Rodriguez (238 buts) et Leo Messi (634 buts).

S.L. (avec MAP)