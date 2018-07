Le président de la Fédération espagnole de football avait déjà assuré au journal Marca qu’Enrique a tous les critères nécessaires pour prendre les rênes de la Roja. En plus d’être espagnol, il n’est pas sous contrat depuis son départ du Barça et a déjà entraîné des joueurs de haut niveau.

C’est officiel. Luis Enrique est le nouveau sélectionneur de l’Espagne après la démission de Fernando Hierro. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a signé un contrat de deux et a pour objectif de faire bonne figure lors de l’Euro 2020. José Francisco Molina, l’ancien gardien de but valencien a été nommé directeur sportif de la sélection.