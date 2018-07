Officiel. Les nominés pour le prix The Best (FIFA)

La FIFA annoncera des listes de trois finalistes dans chaque catégorie début septembre. Les joueurs, les entraîneurs, les supporters et les médias ont la possibilité de voter. Le vote public commence ce mardi sur FIFA.com et se termine le 10 août 2018.

The Best – Entraîneur FIFA pour le football féminin : Emma Hayes (Angleterre/Chelsea Ladies FC); Stephan Lerch (Allemagne/VfL Wolfsburg); Mark Parsons (Angleterre/Portland Thorns FC); Reynald Pedros (France/Olympique Lyonnais); Alen Stajcic (Australie/équipe d’Australie); Asako Takakura (Japon/équipe du Japon); Vadão (Brésil/équipe du Brésil); Jorge Vilda (Espagne/équipe d’Espagne); Martina Voss-Tecklenburg (Allemagne/équipe de Suisse); Sarina Wiegman (Pays-Bas/équipe des Pays-Bas).

The Best – Entraîneur FIFA pour le football masculin : Massimiliano Allegri (Italie/Juventus FC); Stanislav Cherchesov (Russie/équipe de Russie); Zlatko Dalić (Croatie/équipe de Croatie); Didier Deschamps (France/équipe de France); Pep Guardiola (Espagne/Manchester City FC); Jürgen Klopp (Germany/Liverpool FC); Roberto Martínez (Espagne/équipe de Belgique); Diego Simeone (Argentine/Atlético de Madrid); Gareth Southgate (Angleterre/équipe d’Angleterre); Ernesto Valverde (Espagne/FC Barcelone); Zinédine Zidane (France/Real Madrid).

The Best – Joueuse FIFA : Lucy Bronze (Angleterre/Olympique Lyonnais); Pernille Harder (Danemark/VfL Wolfsburg); Ada Hegerberg (Norvège/Olympique Lyonnais); Amandine Henry (France/Olympique Lyonnais); Samantha Kerr (Australie/Sky Blue FC/Perth Glory FC/Chicago Red Stars); Saki Kumagai (Japon/Olympique Lyonnais); Dzsenifer Marozsán (Allemagne/ Olympique Lyonnais); Marta (Brésil/Orlando Pride); Megan Rapinoe (USA/Seattle Reign FC); Wendie Renard (France/Olympique Lyonnais)._

The Best – Joueur FIFA : Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid/Juventus); Kevin De Bruyne (Belgique,/Manchester City FC); Antoine Griezmann (France/ Atlético de Madrid); Eden Hazard (Belgique/Chelsea); Harry Kane (Angleterre/Tottenham Hotspur); Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone); Luka Modrić (Croatie/Real Madrid); Mohamed Salah (Egypte/Liverpool); Raphaël Varane (France/Real Madrid).

La FIFA vient de dévoiler la liste des candidats au The Best-FIFA Football Awards, dont la cérémonie sera organisée à Londres le 24 septembre. Les FIFA Football Awards récompensent les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison.