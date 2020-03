Officiel: les JO de Tokyo reportés

Les Jeux olympiques (JO) de Tokyo, initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, ont été reportés “au plus tard à l’été 2021” en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le Comité international olympique (CIO).

“Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies aujourd’hui (mardi) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux olympiques de Tokyo doivent être reprogrammés après 2020 et au plus tard à l’été 2021, afin de préserver la santé des sportifs et tous ceux impliqués dans les JO ainsi que la communauté internationale”, a annoncé le CIO dans un communiqué.

Il s’agit du premier report des Jeux olympiques en dehors d’une période de guerre, et ce depuis la première édition en 1896.

Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, avait annoncé qu’il a proposé au CIO un report d’un an des JO à Tokyo en raison du Covid-19. “J’ai proposé de les (jeux) reporter d’environ un an et le président du CIO (Thomas Bach) a accepté à 100%”, a déclaré Abe à la presse à l’issue d’une conférence téléphonique avec Bach.

Préparé depuis des années à accueillir le plus grand événement sportif de la planète, le Japon aura décidé ce report avec accablement.

Les autorités japonaises et le CIO ont longtemps été réticents à envisager officiellement de modifier le calendrier des JO qui devaient se dérouler du 24 juillet au 9 août à Tokyo. La pression exercée par des athlètes et plusieurs fédérations sportives nationales et internationales, accentuée par la courbe ascendante des contaminations par le nouveau coronavirus, ont en revanche poussé l’empire nippon à s’incliner et reporter les JO.

Le Covid-19 a fait près de 17.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre et plus de 386.000 cas d’infection dans 175 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

