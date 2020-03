Officiel : le CHAN 2020 a été reporté

C’est officiel. Le CHAN 2020, prévu au Cameroun, a finalement été reporté. La décision a été prise lors de la session extraordinaire du Comité d’organisation local du CHAN et de la CAN 2021, à laquelle a pris part le ministre camerounais des sports et le président du COCAN 20-21.

«Après avoir fait le point sur la situation exceptionnelle née de la pandémie du coronavirus, les participants ont procédé à l’analyse du contexte actuel, et de ses implications sur les activités liées aux préparatifs et à l’organisation du CHAN Total 2020. Au regard de toutes les considérations critiques liées à cette urgence de santé publique internationale, constitutive d’un cas de force majeure, un réaménagement du calendrier de la compétition est apparu nécessaire», peut-on lire dans un communiqué du COCAN.

Et d’ajouter : «D’un commun accord avec les autorités de la CAF, le principe du report du CHAN à une période plus propice a été retenu. Dans cette perspective, les nouvelles dates de la compétition seront arrêtées en fonction de l’évolution de la situation et communiquées en temps opportun».

N.M.