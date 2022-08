Officiel : Houcine Ammouta, nouvel entraîneur du WAC

Houcine Ammouta revient au Wydad. L’entraîneur qui succède à Walid Regragui vient d’être nommé officiellement en tant que nouveau successeur de Walid Regragui à la tête de l’équipe.

Le club a partagé l’annonce via sa page Facebook, indiquant que le technicien et le bureau dirigeant, sous la supervision de Said Naciri, ont exprimé leur accord sur plusieurs points.

Ammouta prend ainsi officiellement les rênes du WAC pour la prochaine saison. Le technicien de 52 ans a déjà été à la tête de l’équipe en 2017, où il avait mené l’équipe à la consécration en remportant la Ligue des Champions et le championnat national.

A.O.