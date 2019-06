Officiel: Hamdallah quitte les Lions de l’Atlas

L’attaquant Abderrazak Hamdallah a quitté le rassemblement des Lions de l’Atlas ce jeudi 13 juin, a appris Le Site Info de sources sûres.

Des sources proches du joueur nous confirment que l’attaquant a effectivement quitté le groupe et qu’il s’exprimera prochainement sur le sujet.

Alors que le mystère plane sur les raisons du départ de Hamdallah, certains médias pensent que c’est le penalty tiré par Faycal Fajr contre la Gambie qui aurait provoqué le départ de l’attaquant. Ce dernier avait demandé à Fajr de tirer le penalty et le joueur de Caen avait refusé…

Une version démentie par la FRMF dans un communiqué: “Hamdallah ne participera pas à la CAN 2019 pour cause de blessure et il sera remplacé par Abdelkarim Baadi”, annonce l’instance. Et de préciser que Hamdallah “souffre d’une blessure au dos”. Fin de la polémique?

A.K.A.