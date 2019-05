Officiel: Griezmann quitte l’Atlético Madrid

Le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone n’est plus qu’une question d’heures. Le joueur, qui s’est réuni avec le comité de l’Atlético Madrid ce mardi, vient d’annoncer qu’il va quitter le club à la fin de la saison. C’est ce qu’a fait savoir les Madrilènes via leur page Twitter en publiant une vidéo du Français qui fait ses adieux.

Après cinq ans de bons et loyaux services, l’international français, champion du monde, devrait logiquement débarquer à Barcelone. Il aurait déjà donné son accord aux Catalans, selon la presse espagnole. Le joueur serait prêt à accepter une réduction de salaire pour rejoindre le Barça. Griezmann était une cible privilégiée du club catalan l’été dernier, mais le Français avait choisi de rester à l’Atlético.

Afin de le garder au Wanda Metropolitano, les Colchoneros avaient augmenté son salaire annuel à 23 millions d’euros dans le cadre d’une nouvelle transaction, et il a également vu sa clause de rachat atteindre 200 millions d’euros. Mais comme convenu avec le club, l’été dernier, cette clause tombera à 120 millions d’euros en juillet, ce que le FC Barcelone devrait payer pour l’emmener au Camp Nou avec un contrat de quatre à cinq saisons.

Griezmann pourra révolutionner le milieu de terrain catalan, devenu de plus en plus défaillant après le départ de Xavi et de Iniesta. Les géants catalans cherchent désespérément à donner un nouveau souffle à l’équipe, après une nouvelle humiliation en Champions League. Les gros contrats pour Philippe Coutinho et Ousmane Dembele n’ont pas abouti à des résultats importants pour Barcelone.

