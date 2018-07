Officiel: Gianluigi Buffon a signé au PSG

Le club parisien vient d’annoncer la nouvelle. “Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Buffon. Le gardien international a signé, ce vendredi, un contrat d’un an + un an supplémentaire (option) en présence des représentants du Club et du joueur”, peut-on lire dans un communiqué du club publié sur son site Internet.

