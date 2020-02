Officiel: Badr Hari de retour sur le ring (VIDEO)

Badr Hari fait son grand retour sur le ring. Blessé lors de son dernier combat en décembre 2019 face à Rico Verhoeven, le kickboxer marocain signera son retour le 20 juin 2020 à la Rotterdam Ahoy Arena. D’après Le Glory, l’adversaire de Badr Hari sera dévoilé le 29 février, lors du Glory 75.

Rappelons que Rico Verhoeven a décroché la ceinture de champion du monde poids lourds de kick-boxing, après l’abandon de Badr Hari pour blessure, dans un combat très palpitant disputé le 21 décembre 2019 à Arnhem (nord-ouest). Le champion marocain de 35 ans a contracté une blessure à la cheville gauche au troisième round qui l’a contraint à abandonner le combat, après avoir réussi à envoyer au tapis à deux reprises son rival aux deux premiers rounds.

Quelques heures après le combat, Badr Hari a adressé un long message à ses fans pour les remercier de leur soutien et leur donner de ses nouvelles. «Je tiens à remercier toute mon armée pour cette incroyable soirée de combat. Vous étiez incroyables. Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti en montant sur le ring, dans une atmosphère folle. C’était unique et je suis très fier de votre soutien», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Et d’ajouter : «Vous pouvez imaginer combien il m’est difficile d’accepter ce résultat. J’ai montré au monde que je suis toujours le combattant le plus dominant dans la catégorie poids lourd. Je suis également convaincu que je vais gagner cette ceinture. Je voudrais également remercier Rico Verhoeven pour son esprit sportif après ma blessure. Je reviendrai, soyez prêts !».

N.M.

